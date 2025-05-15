Уже после этих переговоров Владимир Зеленский примет решение, как реагировать на делегацию, которую отправила в Стамбул Россия. Как отметила ведущая 24 Канала Андриана Кучер, журналисты ожидают пресс-конференцию.

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Украина подтвердила свои намерения

Утром 15 мая российские пропагандисты традиционно распространили ложную информацию о том, что в 10:00 якобы должна была начаться встреча на уровне двух делегаций – украинской и российской. Это оказалось очередным фейком. По состоянию на сейчас решения о том, будет ли Украина встречаться с россиянами, пока нет.

Сразу после выхода из самолета, Владимира Зеленского пообщался с журналистами. Он поблагодарил президента Эрдогана за организацию встречи и возможность прямых переговоров. Зеленский напомнил, что именно такими были сигналы, и Украина подтвердила, что готова говорить напрямую.

Наша делегация на самом высоком уровне: Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители всех разведок. Это для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому и справедливому миру,

– подчеркнул Президент Украины.

Кроме этого, он добавил, что находится в постоянном контакте с американской стороной. А после встречи с турецкой делегацией будет принято решение о дальнейших действиях. Уровень представительства России Владимир Зеленский назвал бутафорским. Маловероятно, что они смогут принимать хоть какие-то решения, ведь за этим стоит исключительно Владимир Путин.

"Мы подумаем, что делать, какими будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Я думаю, будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений", – добавил Президент.

Накануне прошли важные встречи

Глава внешнего политического ведомства Украины Андрей Сибига уже имел имел возможность пообщаться с государственным секретарем США Марко Рубио, который прибыл сюда для неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО. Она проходит с 14 по 16 мая.

К переговорам частично был привлечен сенатор-республиканец Линдси Грэм, который стал соавтором законопроекта об адских санкциях против России. Они предусматривают вторичные санкции. в отношении государств, которые закупают российские энергоресурсы в размере 500%.

Это важный сигнал россиянам. Очевидно, что эти дни являются моментом истины, когда наконец наступит тот момент, когда американские партнеры поймут, что Россия не заинтересована в переговорах,

– заметила Андриана Кучер.

Единственный момент и возможность заставить российского диктатора пойти на встречу и проявить хотя бы какую-то договоренность, – это давление, в частности экономическое.

"Мы видим несерьезность намерений относительно мира и пренебрежение к своим партнерам в контексте в контексте мирного процесса", – подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Всем известно, что именно Дональд Трамп настаивал на прямых встречах между Россией и Украиной. Впрочем оккупанты в очередной раз подтвердили, что не хотят договариваться и отправили делегацию на очень низком уровне. В кулуарах также говорят о том, что наши партнеры настаивали на том, чтобы Украина не игнорировала встречу в Стамбуле.

Понятно, что логичным выглядело бы зеркально ответить и отправить делегацию на уровне заместителей. Но так страна-агрессор точно не сможет обвинить нас в игнорировании переговоров.

Напомним, идею о переговорах в Стамбуле выдвинул именно Владимир Путин. Тогда Президент Украины ответил, что будет ждать главу Кремля лично, если тот действительно хочет закончить войну. Однако в Турцию он так и не прибыл.