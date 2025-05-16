Украина заплатила почти 800 миллионов долларов за оружие, которое не получила, – FT

В течение трех лет полномасштабной войны Украина выплатила авансом примерно 770 миллионов долларов иностранным брокерам за вооружение. Оно так и не было поставлено.

Это более 1/6 часть годового бюджета Украины на закупку вооружений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Украина заплатила почти миллиард долларов за оружие, которое не получила

Об этой проблеме рассказали источники в украинском правительстве. Указанная сумма является существенной частью годового оборонного бюджета страны, что с 2022 года колеблется между 6 и 8 миллиардами долларов.

Впоследствии стало известно, что некоторые поставщики оружия, в частности в контракте на приобретение 120-мм минометов из Судана в 2022 году, имели связи с российской ФСБ и группировкой "Вагнер". Издание пишет, что десятки украинских чиновников, причастных к этим сделкам, сейчас являются фигурантами уголовных производств.

Часть должностных лиц, привлеченных к зарубежным контрактам на вооружение, была уволена или официально обвинена в коррупционных действиях. По мнению источников FT, ко многим проблемам привели спешка с финансированием и недостаточный контроль над заключением договоров.