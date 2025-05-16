Це понад 1/6 частина річного бюджету України на закупівлю озброєнь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Україна заплатила майже мільярд доларів за зброю, яку не отримала

Про цю проблему розповіли джерела в українському уряді. Зазначена сума є суттєвою частиною річного оборонного бюджету країни, що з 2022 року коливається між 6 і 8 мільярдами доларів.

Згодом стало відомо, що деякі постачальники зброї, зокрема в контракті на придбання 120-мм мінометів із Судану в 2022 році, мали зв’язки з російською ФСБ та угрупованням "Вагнер". Видання пише, що десятки українських чиновників, причетних до цих угод, наразі є фігурантами кримінальних проваджень.

Частина посадовців, залучених до закордонних контрактів на озброєння, була звільнена або офіційно звинувачена в корупційних діях. На думку джерел FT, до багатьох проблем призвели поспіх із фінансуванням та недостатній контроль над укладанням договорів.