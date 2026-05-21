"Мы могли бы оплакивать погибших": Греция требует извинений от Украины из-за морского дрона

Морской дрон, который недавно обнаружили у побережья Греции и связывают непосредственно с Украиной мог представлять опасность для гражданского судоходства и потенциально привести к человеческим жертвам.

Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас во время конференции "Национальный план действий в условиях глобальной неопределенности", пишут CNN Greece и SKAI.

О чем заявила Греция?

Никос Дендиас во время встречи министров обороны стран НАТО прокомментировал инцидент с морским дроном, который обнаружили вблизи греческого побережья. По его мнению подобный случае был особенно опасным для региона.

Министр не рассказал детальных выводов расследования этого инцидента, однако заверил, что обнаружили именно украинский морской дрон, оснащен взрывчаткой. По его словам, в регионе могла произойти авария с лайнером.

Если бы любой круизный лайнер двигался из Венеции в Восточное Средиземноморье и попал на этот маршрут, и столкнулся с этим объектом, этот лайнер мог бы пойти на дно,

– сказал он.

Чиновник добавил, что инцидент мог привести к большому количеству жертв, которых "могли бы оплакивать", и что Украина должна предоставить Греции официальные извинения и гарантировать, что подобные ситуации не повторятся в будущем.

Что известно об инциденте?

В Ионическом море 7 мая неподалеку от греческого острова Лефкада обнаружили безэкипажный катер Magura, который принадлежит Украине. После этого аппарат передали береговой охране Греции, продолжается официальное расследование инцидента.

Компания U FORCE, которая производит украинские беспилотники Magura, опровергла соответствующую информацию, заверив, что найденный дрон не является их разработкой, а лишь имеет визуальное сходство с системами типа Magura.

Греческая сторона и СМИ сообщали об обнаружении дрон именно типа Magura V-3, однако компания-производитель заверила, что такой озвученной модификации дрона вообще не существует. Известно лишь о Magura V5, Magura V6P, Magura V7.

Справочно. Самой известной версией является Magura V5 – ударный морской дрон-камикадзе, который Украина, в частности, активно использует против кораблей Черноморского флота России. Он способен нести до 320 килограммов взрывчатки, преодолевать до 800 километров и развивать скорость около 80 километров в час.

Министерство иностранных дел Украины впоследствии сообщило, что не знает никаких деталей подобного инцидента и не имеет никаких свидетельств о принадлежности дрона. В то же время ведомство заявило о готовности к сотрудничеству.

Другие подобные случаи

Недавно украинский беспилотник впервые нарушил воздушное пространство Эстонии, воздушную цель сбили, а обломки упали вблизи села Каблакюла недалеко от города Пильтсамаа. Дрон сбился с курса из-за российских средств РЭБ.

Впоследствии обломки военного дрона обнаружили также в Утенском районе Литвы, который, по предварительной информации, тоже принадлежал Украине. Причиной нарушения пространства страны, вероятно, снова стали российские средства РЭБ.

Ранее украинские дроны залетели в Латвию со стороны России и упали в городе Резекне. Тогда министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уверял, что Киев полностью готов к открытому и объективному расследованию и сотрудничеству.