18 августа, 20:40
Украину никогда не возьмут в НАТО, – Трамп
Основні тези
- Трамп заявил, что Украину никогда не возьмут в НАТО.
- Американский президент подчеркнул важность переговоров о прочном мире, а не просто прекращения огня.
Трамп 18 августа встретился в Белом доме с Зеленским. Во время разговора он заявил, что Украину никогда не примут в НАТО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Зеленского и Трампа.
Читайте также Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: главные заявления президентов
Также американский президент заявил, что перемирия и прекращения огня в Украине он уже не требует, а нацелен на переговоры о прочном мире.
Я не думаю, что нам нужно прекращение огня, это было бы неплохо, потому что люди перестанут умирать, но сейчас мы работаем над долговременным миром,
– сказал Трамп.
К слову, Трамп также заявил, что 18 августа будет "или соглашение, или не соглашение", а в противном случае пригрозил остановить поддержку Украины.