Трамп 18 августа встретился в Белом доме с Зеленским. Во время разговора он заявил, что Украину никогда не примут в НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Зеленского и Трампа.

Что сказал Трамп о членстве Украины в НАТО? Трамп заявил, что США предоставят Украине "очень хорошие гарантии безопасности, очень хорошую защиту", но при этом "Украину никогда не возьмут в НАТО". В то же время он отметил, что основная ответственность по обеспечению мира после окончания войны в Украине будет лежать на Европе.

Также американский президент заявил, что перемирия и прекращения огня в Украине он уже не требует, а нацелен на переговоры о прочном мире.

Я не думаю, что нам нужно прекращение огня, это было бы неплохо, потому что люди перестанут умирать, но сейчас мы работаем над долговременным миром,

– сказал Трамп.

К слову, Трамп также заявил, что 18 августа будет "или соглашение, или не соглашение", а в противном случае пригрозил остановить поддержку Украины.