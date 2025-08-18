Трамп 18 серпня зустрівся у Білому домі із Зеленським. Під час розмови він заявив, що Україну ніколи не візьмуть в НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа.

Що сказав Трамп про членство України в НАТО? Трамп заявив, що США нададуть Україні "дуже гарні безпекові гарантії, дуже гарний захист", але при цьому "Україну ніколи не візьмуть в НАТО". Водночас він наголосив, що основна відповідальність щодо забезпечення миру після закінчення війни в Україні лежатиме на Європі.

Також американський президент заявив, що перемир'я та припинення вогню в Україні він уже не вимагає, а націлений на переговори про міцний мир.

Я не думаю, що нам потрібне припинення вогню, це було б непогано, тому що люди перестануть помирати, але зараз ми працюємо над довготривалим миром,

– сказав Трамп.

До слова, Трамп також заявив, що 18 серпня буде "або угода, або не угода", а інакшому випадку пригрозив зупинити підтримку України.