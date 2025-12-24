Урегулирование войны России против Украины возможно в течение 90 дней, – Уитакер

Мэтью Уитакер предположил 24 декабря, когда может состояться мирное урегулирование войны России против Украины. По словам посла США в НАТО, стороны якобы как никогда близки к этому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Мэтью Уитакера в эфире Fox News.

Что сказал Уитакер о войне в Украине?

Американский посол Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины возможно в течение ближайших 90 дней. По его словам, большинство вопросов уже якобы удалось решить.

Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Поэтому мы приближаемся (к завершению войны – 24 Канал). Мы ближе, чем когда-либо,

– заявил Уитакер.

В то же время американский дипломат признал, что переговоры еще продолжаются, ведь "нужно решить определенные вопросы так, чтобы обе стороны пришли к согласию".

Кроме того, Витакер заявил, что Украина страдает от российских ударов по энергетике. В то же время, продолжил он, Россия несет ощутимые потери из-за атак Украины, поэтому "война должна прекратиться".

