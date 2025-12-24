Урегулирование войны России против Украины возможно в течение 90 дней, – Уитакер
- Мэтью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины возможно в течение 90 дней.
- Он также отметил, что Украина страдает от российских ударов по энергетике, но Россия тоже несет значительные потери.
Мэтью Уитакер предположил 24 декабря, когда может состояться мирное урегулирование войны России против Украины. По словам посла США в НАТО, стороны якобы как никогда близки к этому.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Мэтью Уитакера в эфире Fox News.
Что сказал Уитакер о войне в Украине?
Американский посол Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины возможно в течение ближайших 90 дней. По его словам, большинство вопросов уже якобы удалось решить.
Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Поэтому мы приближаемся (к завершению войны – 24 Канал). Мы ближе, чем когда-либо,
– заявил Уитакер.
В то же время американский дипломат признал, что переговоры еще продолжаются, ведь "нужно решить определенные вопросы так, чтобы обе стороны пришли к согласию".
Кроме того, Витакер заявил, что Украина страдает от российских ударов по энергетике. В то же время, продолжил он, Россия несет ощутимые потери из-за атак Украины, поэтому "война должна прекратиться".
Мирный план для Украины: последние новости
Президент Зеленский 24 декабря представил вариант документа из 20 пунктов. Отдельно также подготовлен, в частности, трехсторонний документ о гарантиях безопасности.
Однако по данным Bloomberg Россия хочет существенно переделать этот мирный план. Кремль может рассматривать его как "черновик".
Напомним, что среди требований Кремля, в частности, гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток, нейтральный статус Украины в ЕС и ограничение численности ВСУ.