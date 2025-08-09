6 августа спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Москве. После чиновник вернулся в США и передал Дональду Трампу условия Кремля, при которых тот согласится на прекращение боевых действий в Украине.

Публично условия, выдвинутые российским диктатором, не раскрывали. Впрочем, 8 августа, президент США намекнул, что обсуждается "обмен территориями" между Россией и Украиной, передает 24 Канал.

Что известно о контактах Трампа с лидерами Европы перед встречей с Путиным?

Представитель Белого дома в комментарии Politico объяснил, что заявление Трампа не означает, что соглашение уже достигнуто, и перемирие гарантировано. По его словам, администрация президента США в последние дни провела несколько телефонных разговоров с Украиной и европейскими странами, чтобы обсудить предложения Путина.

Высокопоставленный европейский чиновник тем временем объяснил готовность Путина встретиться с Трампом общим давлением со стороны Вашингтона и его союзников и заявил, что Европа надеется на продолжение жесткой тактики Трампа.

Наконец есть определенное движение со стороны Путина, и это благодаря тому, что Трамп разрешил поставки оружия и принял меры по санкциям. Это показывает, что Путин реагирует на серьезное давление. Теперь надо усилить давление, чтобы получить лучшие результаты,

– заявил чиновник.

Российский диктатор давно стремился к встрече с Трампом после его возвращения на должность. Такая встреча без существенных уступок или без участия Владимира Зеленского стала бы для него большой победой.

"Путин хочет вернуться в большую игру, что дает Трампу рычаги влияния", – сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, ныне эксперт Atlantic Council.

Между тем Виктория Коутс, заместитель советника по нацбезопасности в первой администрации Трампа, отметила, что президент США не рассматривает встречу с Путиным как уступку. В то же время Трамп беспокоится, как союзники воспримут любую окончательную сделку.

"Трамп хочет выгодную сделку. Он не захочет, чтобы его критиковали за то, что он "отдал ферму” Путину", – сказала Коутс.