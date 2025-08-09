6 серпня спецпосланець Трампа Стів Віткофф зустрівся із Володимиром Путіним у Москві. Опісля чиновник повернувся до США і передав Дональду Трампу умови Кремля, за яких той погодиться на припинення бойових дій в Україні.

Публічно умови, висунуті російським диктатором, не розкривали. Втім, 8 серпня, президент США натякнув, що обговорюється "обмін територіями" між Росією та Україною, передає 24 Канал.

Представник Білого дому в коментарі Politico пояснив, що заява Трампа не означає, що угода вже досягнута, і перемир'я гарантоване. За його словами, адміністрація президента США останніми днями провела кілька телефонних розмов з Україною та європейськими країнами, щоб обговорити пропозицію Путіна.

Високопоставлений європейський чиновник тим часом пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та його союзників і заявив, що Європа сподівається на продовження жорсткої тактики Трампа.

Нарешті є певний рух з боку Путіна, і це завдяки тому, що Трамп дозволив постачання зброї та вжив заходів щодо санкцій. Це показує, що Путін реагує на серйозний тиск. Тепер треба посилити тиск, щоб отримати кращі результати,

– заявив посадовець.

Російський диктатор давно прагнув зустрічі з Трампом після його повернення на посаду. Така зустріч без жодних суттєвих поступок чи без участі Володимира Зеленського стала б для нього великою перемогою.

"Путін хоче повернутися у велику гру, що дає Трампу важелі впливу", – сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, нині експерт Atlantic Council.

Тим часом Вікторія Коутс, заступниця радника з нацбезпеки в першій адміністрації Трампа, зазначила, що президент США не розглядає зустріч з Путіним як поступку. Водночас Трамп турбується, як союзники сприймуть будь-яку остаточну угоду.

"Трамп хоче вигідну угоду. Він не захоче, щоб його критикували за те, що він "віддав ферму” Путіну", – сказала Коутс.