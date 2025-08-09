Першим про зустріч із Путіним оголосив Дональд Трамп. У Кремлі підтвердили заяву американського президента. Очікується, що лідери Росії та США обговорюватимуть довгострокове мирне врегулювання російсько-української війни, передає 24 Канал.

Дивіться також Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, – Зеленський

Як відреагували на Алясці на майбутню зустріч Трампа і Путіна?

Губернатор штату Майк Данліві в соцмережі "Х" опублікував пост із коментарем майбутньої зустрічі політиків.

Він вказав на те, що "Аляска – це найстратегічніше місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні".

Губернатор зауважив, що відстань між Аляскою і Росією лише трохи більше 3 кілометрів.

Жодне інше місце не відіграє настільки важливої ролі у нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни,

– наголосив губернатор.

Данліві назвав доречним вибір Аляски місцем для "історичної зустрічі" Трампа і Путіна. Також він підтвердив готовність штату її прийняти.