Первым о встрече с Путиным объявил Дональд Трамп. В Кремле подтвердили заявление американского президента. Ожидается, что лидеры России и США будут обсуждать долгосрочное мирное урегулирование российско-украинской войны, передает 24 Канал.

Как отреагировали на Аляске на предстоящую встречу Трампа и Путина?

Губернатор штата Майк Данливи в соцсети "Х" опубликовал пост с комментарием предстоящей встречи политиков.

Он указал на то, что "Аляска – это самое стратегическое место в мире, расположено на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге".

Губернатор отметил, что расстояние между Аляской и Россией лишь чуть более 3 километров.

Ни одно другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике. То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны,

– подчеркнул губернатор.

Данливи назвал уместным выбор Аляски местом для "исторической встречи" Трампа и Путина. Также он подтвердил готовность штата ее принять.