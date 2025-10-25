На днях Дональд Трамп впервые ввел санкции против России. На фоне усиления давления со стороны США в Кремле заявили, что "дипломатическое решение" войны близко.

Так, главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев отметил, что, мол, готовность Владимира Зеленского к прекращению войны на линии соприкосновения – это уже "большой шаг". Об этом спецпосланник Путина сказал в эфире Fox News, находясь с визитом в США, передает 24 Канал.

Какие условия Россия выдвигает для остановки войны?

Кирилл Дмитриев перечислил ключевые условия для урегулирования войны в Украине. По его словам, это найти выход из конфликта можно быстро, если согласовать несколько вопросов:

гарантии безопасности для Украины, к которым Россия якобы открыта;

территориальный вопрос в районах с русскоязычным населением, что, по словам приспешников Кремля, якобы страдали от Киева еще до начала конфликта.

нейтральный статус Украины, необходим для безопасности России.

Спецпредставитель России также добавил, что он преимущественно сосредоточен на экономике, инвестициях и совместных отношениях с США, а также на том, чтобы диалог между странами продолжался.

"Вопросов на столе не так уж и много. И, по сути, при понимании того, как их можно решить дипломатическим путем, решение может быть найдено вскоре", – заявил Дмитриев.

Что этому предшествовало?