Днями Дональд Трамп вперше запровадив санкції проти Росії. На тлі посилення тиску з боку США у Кремлі заявили, що "дипломатичне вирішення" війни близько.

Так, головний переговорник Кремля Кирило Дмитрієв наголосив, що, мовляв, готовність Володимира Зеленського до припинення війни на лінії зіткнення – це вже "великий крок". Про це спецпосланець Путіна сказав в ефірі Fox News, перебуваючи з візитом у США, передає 24 Канал.

Які умови Росія висуває для зупинки війни?

Кирило Дмитрієв перерахував ключові умови для врегулювання війни в Україні. За його словами, це знайти вихід з конфлікту можна швидко, якщо узгодити кілька питань:

гарантії безпеки для України, до яких Росія буцімто відкрита;

територіальне питання в районах з російськомовним населенням, що, за словами посіпаки Кремля, нібито страждали від Києва ще до початку конфлікту.

нейтральний статус України, необхідний для безпеки Росії.

Спецпредставник Росії також додав, що він переважно зосереджений на економіці, інвестиціях та спільних відносинах із США, а також на тому, щоб діалог між країнами продовжувався.

"Питань на столі не так уже й багато. І, по суті, при розумінні того, як їх можна вирішити дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено незабаром", – заявив Дмитрієв.

Що цьому передувало?