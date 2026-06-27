Инфанта с ядерным оружием: как дочь Ким Чен Ына готовится занять место отца

Корейская Народно-Демократическая Республика, видимо, имеет от демократии лишь красивое слово в названии. В Северной Корее власть традиционно передается от родителей к детям, фактически по монархическому принципу.

Сам процесс передачи власти таким образом предполагает множество тонкостей в подготовке преемника к управлению государством.

Соответственно, нынешний диктатор КНДР Ким Чен Ын сегодня, похоже, задумывается о преемнике и начинает активно "пиарить" свою дочь – Ким Чжу Э.

Девочке-инфанте пока всего лишь ориентировочно 13 лет, да и сам диктатор ещё довольно молод, но подготовка наследницы Ким Чен Ына, очевидно, идёт полным ходом.

24 Канал разобрался, как формируется правопреемство "престола" в корейской "социалистической" системе, почему Ким Чен Ын так спешит с подготовкой принцессы КНДР к правлению и от чего на самом деле зависит её легитимность в будущем, а также рассказывает, что известно о Ким Чжу Э.

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Девочка, контролирующая ядерные ракеты: почему КНДР активно демонстрирует дочь Ким Чен Ына

Совсем юную Ким Чжу Э впервые показали миру осенью 2022 года – рядом с отцом и межконтинентальной баллистической ракетой.

Западные СМИ сразу восприняли это как довольно прозрачный намек на то, кого сам Ким Чен Ын видит достойной своего престола в будущем. Ведь ранее считалось, что следующей правительницей может стать младшая сестра и "правая рука" действующего диктатора Ким Ё Чжон.



Дочь Ким Чен Ына на ракетных испытаниях вместе с отцом / Источник – Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК)

Из-за закрытости самой Северной Кореи о самой девушке известно очень мало. Считается, что она родилась примерно в 2012 – 2013 годах и является дочерью Ким Чен Ына и его жены Ри Соль Чжу. Даже имя Чжу Э Пхеньян пока официально не подтверждал. Мир узнал его от американского баскетболиста Денниса Родмана, который после своей поездки в КНДР в 2013 году рассказал, что держал младенца на руках.

Однако в последние годы режим Кима очень старательно пытается показать, какую роль ей предстоит сыграть в будущем.

Чжу Э сопровождает отца повсюду – на испытаниях новых ракет, военных парадах, оборонных заводах, государственных праздниках и даже во время зарубежных визитов.

В 2025 году она поехала с ним в Китай – это была её первая значимая поездка за границу в составе высокопоставленной делегации. А в начале 2026 года она впервые появилась в мавзолее основателя династии диктаторов Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира – одном из главных символических мест режима.



Ким Чен Ын вместе с дочерью во время официального визита в Пекин / Фото – AFP

Вокруг Ким Чжу Э постепенно меняется и пропагандистский нарратив. Сначала государственные СМИ называли её просто "любимой дочерью" лидера, чуть позже уже "уважаемой".

Для КНДР, где каждый полученный титул и даже место человека на фотографии имеют скрытое политическое значение, такое изменение риторики в государственных СМИ – это почти отдельная форма официального церемониального объявления.

Последние события вокруг Ким Чжу Э всё больше напоминают своеобразную подготовку к будущей должности. У девушки пока нет официальной государственной должности, по крайней мере известной западным СМИ, она не выступает с речами и формально ничем не руководит. Но её постоянно ставят рядом с верховным лидером, генералами и ракетами – то есть со всем, на чём держится власть в КНДР.

Южнокорейская разведка уже называет её наиболее вероятной преемницей и предполагает, что девушку постепенно вовлекают даже в обсуждение государственных дел.

При этом эти постоянные появления – обычная показуха. Дело в том, что в идеологии корейских коммунистов лидер страны приравнивается чуть ли не к божеству, который является гением среди гениев и во всём лучший. И это не просто слова – правитель действительно должен показывать, что ему есть дело буквально до всего, поэтому с серьёзным видом инспектирует детские дома, свинофермы, курорты, военные объекты и смело плывёт на лодке спасателей во время наводнения.

Для тех, кто не очень знаком с северокорейским церемониалом, это может выглядеть забавно, но на самом деле имеет глубокий смысл и демонстрирует, что "коммунистическое божество" максимально в курсе дела и готово ко всему.

То же самое, кстати, делает белорусский диктатор Лукашенко, правда, у него это не имеет такой глубокой идеологической укорененности и больше напоминает карго-культ. Зато у "корейских товарищей" всё органично. И именно Ким Чен Ын везде таскает за собой юную Ким Чжу Э.

Инфанта Ким Чжу Э в последние несколько лет постоянно находится рядом с отцом во время всех важных государственных мероприятий, фото – ЦТАК:

Но это ещё не коронация. Пхеньян может готовить Чжу Э к власти, использовать её как символ продолжения династии или просто демонстрировать, что семья Кимов никуда не исчезнет, даже если с самим Ким Чен Ыном что-то случится. Ведь у него есть проблемы со здоровьем. Об этом известно из донесений разведки.

Сложно пока утверждать, что именно Чжу Э в конечном итоге возглавит страну, но можно сказать наверняка, что рядовым северокорейцам её лицо показывают не просто так.

Социалистическая монархия имеет свои проблемы: почему Ким Чен Ын спешит с продвижением дочери

Чтобы понять спешку Ким Чен Ына, стоит разобраться в его собственной передаче власти. Ким знает, что бывает, когда наследника начинают готовить в последний момент. Ведь ещё в конце 2000-х большинство северокорейцев вообще не знали, как выглядит будущий лидер их страны.

Все резко изменилось после того, как в 2008 году Ким Чен Ир, как считается, перенёс инсульт. Режиму срочно нужно было решить, кто получит в свои руки государство, армию и портреты в каждом кабинете. Выбор пал на младшего сына – Ким Чен Ына. Сам Ким Чен Ир также начал принимать активное участие в подготовке тогда ещё совсем юного наследника.



Юный Ким Чен Ын вместе с отцом во время большого военного парада в Пхеньяне / Фото – AP

Ким Чен Ыну быстро присвоили генеральское звание, включили в руководящие органы Трудовой партии и начали активно показывать рядом с отцом.

Для большей убедительности пропаганда подчеркивала его сходство с дедом, основателем КНДР Ким Ир Сеном. Прическа, одежда, манеры – всё это должно было объяснить населению простую мысль: перед вами не какой-то случайный молодой человек, а словно прямая реинкарнация великого вождя.

Проблема заключалась в том, что на создание этого образа оставалось совсем мало времени. В декабре 2011 года Ким Чен Ир умер, а Ким Чен Ын, которому на тот момент было около 27 лет, возглавил систему, в которой большинство генералов и партийных руководителей были старше его чуть ли не вдвое.

Первые годы он потратил на то, чтобы донести до элиты мысль, что его молодость не означает слабость. Ким менял военное руководство, устранял старых функционеров и расставлял на ключевые посты своих людей.

Самым громким сигналом стало отстранение его дяди Чан Сон Тхэка в 2013 году. Его считали одним из потенциальных преемников Ким Ир Сена, наставником молодого лидера и в то же время самой большой угрозой для молодого Кима.

Чан Сон Тхэк имел широкие связи в партии, армии и экономическом аппарате, поэтому мог казаться незаменимой опорой нового режима. Но уже в 2013 году Чана обвинили в измене, отстранили от всех должностей и казнили. Для северокорейской элиты это стало вполне понятным сигналом о том, что период опеки со стороны Сон Тхэка завершился, а любой, кто обладал собственным влиянием или мог казаться альтернативным центром силы, рисковал повторить его судьбу.



Военный конвой ведет Чан Сон Тхэка во время суда / Фото EPA

В феврале 2017 года разведка коммунистов совершила ещё один очень важный и символический шаг. Речь идёт о публичном убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чон Нама. Тот давно сбежал из "коммунистического рая" и жил своей лучшей жизнью за пределами КНДР, но все равно рассматривался как потенциальный соперник Ким Чен Ына. Поэтому был обречен.

Параллельно Ким ускорил ракетную и ядерную программы. Это должно было защитить режим от внешнего вмешательства, но также помогало показать генералам и населению, что новый лидер способен сделать КНДР ещё более опасной и влиятельной.

В итоге Ким Чен Ын удержал власть. Однако собственный опыт поспешной передачи полномочий вряд ли оставил у него приятные воспоминания.

Возможно, именно поэтому он начал показывать свою дочь стране задолго до того, как вопрос преемственности в принципе стал актуальным.

Другие претенденты: почему Ким Чжу Э не является единственной кандидаткой

Казалось бы, со стороны всё выглядит довольно просто. Один Ким умирает, следующий Ким занимает его место. Почти монархия, только вместо короны – генеральские погоны, партийные съезды и баллистические ракеты.

На самом же деле обе предыдущие смены власти в КНДР проходили совершенно по-разному.

Отца нынешнего лидера – Ким Чен Ира – готовили очень долго. Еще в 1970-х он начал подниматься по партийной лестнице, активно заниматься пропагандой и формировать собственный круг преданных чиновников. В 1980 году его фактически представили стране как преемника Ким Ир Сена.

К власти Ким Чен Ир пришел только в 1994 году – после почти двух десятилетий подготовки.



Основатель режима в КНДР Ким Ир Сен вместе с преемником Ким Чен Иром / Фото AFP

Однако Ким Чен Ир унаследовал совсем не ту страну, к руководству которой его готовили. Советский Союз уже распался, внешняя поддержка сократилась, а экономика КНДР рушилась буквально на глазах, что предвещало полномасштабный голод. Поэтому новому лидеру пришлось резко усилить роль армии и приспосабливать режим к выживанию, фактически в отсутствие многих ключевых союзников.

С Ким Чен Ыном произошло наоборот. После ухудшения здоровья его отца в 2008 году у Кима было всего несколько лет, чтобы превратиться из малоизвестного молодого человека в безальтернативного вождя.

Когда в 2011 году Ким Чен Ир умер, преемник уже был определен, но собственной прочной команды у него ещё не было. Её пришлось создавать с помощью чисток, перестановок и демонстрации силы.

Чжу Э пока движется по собственному, третьему сценарию. Ее начали показывать очень рано, так что времени на подготовку вроде бы достаточно. Однако даже полный состав потенциальных преемников нам точно неизвестен.

Южнокорейская разведка ранее предполагала, что у Ким Чен Ына трое детей – вероятный старший сын, сама Чжу Э и младшая дочь.

Пхеньян этого никогда не подтверждал, поэтому нельзя исключать, что однажды рядом с Кимом появится ещё один ребёнок. А нынешняя фаворитка в конечном итоге окажется не окончательным кандидатом, а первым, кого решили показать публике.



Семейное древо Кимов / Источник Financial Times

Отдельная проблема заключается в том, что Чжу Э – девушка. КНДР по-прежнему остается очень патриархальным государством. Там до сих пор армией, партией и силовым аппаратом в основном руководят мужчины, а верховная власть до сих пор передавалась только от отца к сыну. Зато Ким Чен Ын позаботился о том, чтобы женщины уже занимали заметные места в верхушке режима. Сестра диктатора Ким Ё Чжон стала одним из главных голосов Пхеньяна, а Чхве Сон Хи возглавила Министерство иностранных дел. Что они лично думают о нюансах престолонаследия – мы не знаем.

Для обычной северокорейской женщины это вряд ли означает социальную революцию. Но для представительницы "священной" семьи Кимов происхождение может оказаться важнее пола. Если пропаганда годами будет объяснять населению и генералам, что именно Чжу Э должна продолжить династию, режим вполне способен переписать собственные правила.



Для Ким Чжу Э копируется даже стиль одежды отца, чтобы подчеркнуть ее близость к лидеру КНДР / Фото – ЦТАК

Впрочем, до потенциального перехода могут пройти десятилетия. За это время могут измениться отношения КНДР с Китаем, Россией, США и Южной Кореей, состояние экономики и даже баланс сил внутри режима.

Международная обстановка оказала существенное влияние на обе предыдущие смены власти, и если на этот раз пост лидера также придется передавать внезапно, несовершеннолетняя дочь будет сильно зависеть от генералов, других родственников и партийных чиновников.

Но Ким Чжу Э уже сейчас можно назвать главной претенденткой из-за её постоянной публичной активности, однако изменчивость в самой КНДР, закрытость и потенциальные "придворные" интриги ещё могут внести свои изменения. Чжу Э – вполне реальная претендентка, но называть её будущей правительницей пока рано.