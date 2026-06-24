Об этих намерениях сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает агентство Yonhap.

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Что планирует развивать КНДР?

С 20 по 22 июня в КНДР состоялось пленарное заседание Центрального комитета Трудовой партии. В ходе мероприятия власти страны подтвердили намерение и в дальнейшем развивать ядерные силы, назвав их основой военного суверенитета страны.

Участники заседания единодушно поддержали курс на сохранение и использование статуса ядерной державы. В Пхеньяне считают такой подход наиболее правильным способом действий в условиях нестабильной международной обстановки.

Согласно обнародованной информации, лидер Ким Чен Ын поставил задачу непрерывно наращивать ядерный потенциал страны и ускорить строительство стратегического ракетного крейсера водоизмещением 10 тысяч тонн.

Также планируется укрепление границы с Южной Кореей и строительство новых военно-морских баз. Кроме того, северокорейский лидер подчеркнул необходимость создания новых оборонных объектов вдоль южной границы.

В то же время Пхеньян резко раскритиковал Ядерную консультативную группу США и Южной Кореи, назвав её "органом ядерной войны" и заявив, что деятельность группы направлена против Северной Кореи и усиливает напряжённость в регионе.

Что этому предшествовало?

Напомним, агентство Reuters приводило заявление сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая недавно сообщила, что КНДР никогда не откажется от своего статуса ядерной державы и не будет терпеть никаких угроз.

Bloomberg писало о визите Ким Чен Ына на новый завод по производству ядерных материалов. Его местоположение скрывают. Он может быть частью комплекса Ёнбён — ключевого элемента ядерной программы КНДР.