Про такі наміри повідомив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє агентство Yonhap.

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Що планує розвивати КНДР?

З 20 по 22 червня у КНДР відбулося пленарне засідання Центрального комітету Трудової партії. Під час заходу влада країни підтвердила намір і надалі розвивати ядерні сили, назвавши їх основою військового суверенітету країни.

Учасники засідання одностайно підтримали курс на збереження та використання статусу ядерної держави. У Пхеньяні вважають подібний підхід найбільш правильним способом дій в умовах нестабільної міжнародної обстановки.

Згідно з оприлюдненою інформацією, лідер Кім Чен Ин поставив завдання безперервно нарощувати ядерний потенціал країни та прискорити будівництво стратегічного ракетного крейсера водотоннажністю 10 тисяч тонн.

Також планується зміцнення кордону з Південною Кореєю та будівництво нових військово-морських баз. Крім того, північнокорейський лідер наголосив на необхідності створення нових оборонних об'єктів уздовж південного кордону.

Водночас Пхеньян різко розкритикував Ядерну консультативну групу США та Південної Кореї, назвавши її "органом ядерної війни", заявивши, що діяльність групи спрямована проти Північної Кореї та посилює напруженість у регіоні.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, агентство Reuters наводило заяву сестри північнокорейського лідера Кім Йо Чжон, яка нещодавно повідомила, що КНДР ніколи не відмовиться від свого статусу ядерної держави та не терпітиме жодних загроз.

Bloomberg писало про візит Кім Чен Ина на новий завод з виробництва ядерних матеріалів. Його місце розташування приховують. Він може бути частиною комплексу Йонбен – ключового елементу ядерної програми КНДР.