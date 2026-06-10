Уперше за сім років лідер Китаю прибув до Пхеньяна з державним візитом. Салютні залпи, гігантські портрети двох вождів на площі Кім Ір Сена, мотоциклетний ескорт через Тріумфальну арку, спільний концерт китайських і корейських артистів. На перший погляд, рутинна демонстрація "непереможної дружби". Насправді за цією виставою ховається зсув, наслідки якого США та Європа відчуватимуть роками. Щоб його побачити, треба читати не комюніке, а знаки. Детальніше – в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Східна дипломатія говорить знаками

У Пхеньяні немає випадкових деталей. І саме знаки кажуть більше за офіційні заяви.

Перше: Сі зробив КНДР першою закордонною поїздкою року. У 2026-му всі їхали до нього – від Макрона до Трампа й Путіна. А поїхав він – до Кіма. Сам Пхеньян зчитав це публічно: Кім назвав цей вибір "найбільш обнадійливою підтримкою".

Друге: Сі відвідав Китайсько-корейську вежу дружби – меморіал китайським солдатам, які загинули у Корейській війні проти США. Найважча за символікою апеляція до спільної крові, пролитої проти спільного супротивника.

Третє: лідери разом посадили дерево – жест про спадковість на покоління. А Кім у відповідь публічно підтвердив "принцип одного Китаю" незалежно від змін у світі.

Це ритуал стратегічного союзу, а не протокол робочого візиту сусідів.

Не лише про Росію – про Тайвань

Західна преса пояснює візит майже одностайно: Сі приїхав боротися за Кіма проти російського тяжіння. Euronews зазначає: на рідкісному візиті Сі пообіцяв вивести союз на "нові висоти", намагаючись знову утвердити вплив Пекіна на сусіда, що дрейфує до Москви. Що промовисто – у підсумкових повідомленнях про зустріч заборонену ядерну програму КНДР не згадували взагалі.

Це правда, але лише половина картини. Сі їхав не тільки відбивати Кіма в Москви, а й перевіряти надійність союзника на випадок великої кризи в Індо-Тихоокеанському регіоні. CNBC з посиланням на аналітиків Crisis Group зазначає: Пекін прагнув узгодити з Пхеньяном позицію щодо Тайваню та протидію дедалі напористішій обороні Японії. Контекст промовистий: на травневому саміті Сі попередив Трампа про можливість прямого конфлікту через Тайвань.

У цій логіці боєздатна й лояльна КНДР – це другий театр, який змусить США розпорошувати сили. Тому присяга Кіма "принципу одного Китаю" – не люб'язність, а узгоджений обмін гарантіями.

Ядерне питання, яке зникло

Найкрасномовніше – те, чого не сталося. Десятиліттями стрижнем китайсько-корейських відносин була денуклеаризація. Цього разу вона зникла з порядку денного: Bloomberg фіксує, що Сі обіцяв розширення торгівлі, сільського господарства й технологій, але публічно оминув ядерну тему.

Це сталося не випадково. Напередодні приїзду Сі сестра Кіма Кім Йо Чжон назвала ядерний статус КНДР незворотним, а заклики США до роззброєння – "анахронічною мрією". Ба більше, вона публічно спростувала твердження Білого дому, що Сі й Трамп нібито підтвердили спільну мету роззброїти Північну Корею. Пекін не заперечив жодним словом.

Korea Herald ставить питання прямо: чи готовий Китай неявно визнати ядерний статус КНДР? Відповідь, по суті, вже є. Питання, яке Сі мав би поставити, він привіз у валізі – і не дістав.

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Не тріщина, а нова ієрархія

Захід читає різницю акцентів: "Сіньхуа" говорить про практичну опіку, а KCNA – про пакт рівних партнерів як симптом китайської слабкості. Це не слабкість, а нова ієрархія. Китай мислить у рамці старшого брата, а КНДР – у новій ролі держави з власним козирем.

Цей козир – актуальний бойовий досвід. Народно-визвольна армія Китаю не вела великої війни майже пів століття. 1979-й проти В'єтнаму – обмежений каральний похід на місяць, який оголив відсталість армії. Сучасної війни в досвіді Китаю немає взагалі. А КНДР щойно здобула досвід сучасної високоінтенсивної війни, відправивши тисячі військових на найбільший збройний конфлікт у Європі з 1945 року. Саме це, а не розмір економіки, дає Пхеньяну право говорити з Пекіном мовою рівного.

Тут доречна аналогія з пострадянського простору, але від протилежного. Колись Олександр Лукашенко їздив до Москви передусім по ресурси: дешевий газ, нафту, кредити, і Кремль грав роль старшого, який "скидає ціну" в обмін на відданість. Сьогодні, після 2020-го й 2022-го, білоруський лідер приїжджає вже не торгуватися, а підтверджувати лояльність – він став залежнішим, бо розплатився за підтримку суверенітетом.

Кім обрав інший шлях. Заплативши Москві військами, він не загруз у залежності, а здобув важіль – і тепер торгується одразу з двома центрами сили. Саме тому Сі їде до нього сам, а не навпаки.

Чому Сі поїхав сам і саме зараз

Найважливіше питання цього візиту – не "що сказали", а "чому особисто". Дипломатичну рутину Пекін веде через послів, міністрів, делегації. Та коли тема надто чутлива, щоб довірити її посередникам, у літак сідає сам голова держави. Сі не делегував – він приїхав особисто, до іншого власника контрольного пакета сусідньої держави. Так обговорюють лише те, що має залишитися у вузькому колі перших осіб.

І час обрано не випадково. Восени, 24 вересня, Сі вперше більш ніж за десятиліття поїде до Вашингтона на зустріч із Трампом, де Тайвань уже назвали найнебезпечнішою лінією. Перш ніж сісти за стіл із головним суперником, китайський лідер мав звірити позиції з єдиним союзником, який має ядерну зброю, бойовий досвід і спільний кордон із американськими союзниками.

Пхеньян – це карта, яку Сі хотів тримати в руці ще до того, як її побачить Трамп.

Формально Китай ядерну зброю КНДР не визнає – і навряд чи визнає на папері. Але на тлі демонстративного нарощування арсеналу Кімом Сі мовчки прийняв її як даність. А мовчання на найвищому рівні напередодні Вашингтона – це не байдужість. Це підготовка.