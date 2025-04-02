В Белом доме назвали "чушью" публикацию Politico об увольнении Маска в ближайшее время

Илон Маск может покинуть должность "специального государственного служащего" США по истечении 130-дневного периода. В администрации американского президента прокомментировали эти слухи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в Х пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт от 2 апреля. Она считает информацию "чушью".

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Что заявили в Белом доме

У публикации Politico говорилось о том, что Дональд Трамп якобы поделился планами со своим ближайшим окружением. Лидер доволен работой Маска в DOGE, однако не против возвращения миллиардера в бизнес после окончания его 130-дневного периода пребывания в должности "специального государственного служащего".

Эта "сенсация" – чушь,

– написала пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, Маск и Трамп уже публично заявляли, что предприниматель уйдет с государственной службы только тогда, когда его "невероятная" работа в DOGE будет завершена.

Отметим, Трамп действительно говорил о возвращении своего советника в бизнес, а Маск отвечал на вопрос, будет ли он готов уйти после окончания срока. Миллиардер планировал закончить "большую часть работы" к этому времени.