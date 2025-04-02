Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост в Х прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт від 2 квітня. Речниця вважає інформацію "нісенітницею".

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Що заявили в Білому домі

У публікації Politico йшлося про те, що Дональд Трамп нібито поділився планами зі своїм найближчим оточенням. Лідер задоволений роботою Маска в DOGE, однак не проти повернення мільярдера до бізнесу після закінчення його 130-денного періоду перебування на посаді "спеціального державного службовця".

Ця "сенсація" – сміття,

– написала речниця Білого дому.

За її словами, Маск і Трамп уже публічно заявляли, що підприємець піде з державної служби лише тоді, коли його "неймовірна" робота в DOGE буде завершена.

Зазначимо, Трамп справді говорив про повернення свого радника до бізнесу, а Маск відповідав на питання, чи буде він готовий піти після закінчення терміну. Мільярдер планував закінчити "більшу частину роботи" до цього часу.