Несмотря на скандал с Signal: Уолц был слишком профессиональным для Трампа, – The Atlantic

Майка Уолца уволили с должности советника по нацбезопасности США. Но журналисты говорят: даже если бы не было скандала с Signal, Уолц долго не продержался бы на должности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

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Трамп имеет аллергию на экспертов

СМИ напомнили, что Трамп не хотел увольнять Уолца. Президент не хотел параллелей с советником по нацбезопасности при первом своем сроке, который продержался всего месяц. Но через семь недель после скандала Трамп изменил свое мнение.

Любой другой советник по национальной безопасности был бы заслуженно уволен после утечки информации, но даже без Signalgate трудно представить, что Уолц продержался бы очень долго. (...) Уолц был одним из самых уважаемых и самых экспертных в команде Трампа, и это рано или поздно обрекло бы его на гибель,

– убеждены медийщики.

Трампу была безразлична национальная безопасность. Лидер США был не заинтересован в том, чтобы слышать обоснованные советы, – а особенно если те противоречат его убеждениям. Трамп уволил много профессиональных людей и полагается на старых друзей, например на Уиткоффа.

Уолц пытался усидеть на двух стульях, совмещая экспертные советы и верность президенту. Но ветерана спецназа в команде Трампа все равно считали нелояльным.

Интересно! Уиткофф отказался занять должность Уолца.

Также The Atlantic указало на то, что Пит Хэгсет также причастен к скандалу с утечкой в мессенджере, но его не увольняют. А все потому, что Трамп имеет настоящую аллергию на экспертов.

"Ничто не вызывает недовольство этого президента быстрее, чем попытка заставить его заботиться о национальной безопасности", – констатируют в медиа.