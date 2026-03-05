"Дал слишком много оружия далекой стране Украина": в Белом доме назвали Байдена "глупым"

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт раскритиковала экс-президента США Джозефа Байдена на "чрезмерную" помощь Украине. В том же брифинге она говорила, что оружия у США более, чем достаточно.

Об этом Каролайн Ливитт заявила на брифинге.

Как в Белом доме набросились на Байдена за помощь Украине?

В Белом доме заявили, что экс-президент США Джо Байден был "глупым", поскольку предоставил Украине слишком много оружия.

К сожалению, у нас был очень глупый и некомпетентный лидер в Белом доме в течение 4 лет, который бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой очень далекой стране под названием Украина,

– пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

За 10 секунд до этой цитаты Ливитт говорила, что оружия у США более, чем достаточно, что бы разобраться с Ираном.

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все Зеленскому из Украины – на сотни миллиардов долларов – и, хотя он отдал так много сверхвысококачественного оружия, он не позаботился его заменить. К счастью, я восстановил армию во время своего первого срока и продолжаю это делать",

– писал ранее Трамп.

На Украину из-за военной помощи Байдена набросился и сам Трамп