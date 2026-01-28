Рядом с семейным снимком: в Белом доме повесили фото Трампа и Путина

В одном из коридоров Белого дома заметили новую деталь интерьера – на стене появилась рамка с фотографией Дональда Трампа и Владимира Путина. Это изображение привлекло внимание СМИ.

Соответствующее сообщение опубликовала журналистка Элизабет Ландерс в соцсети Х.

О каком фото с Путиным идет речь?

В вестибюле Белого дома, соединяющего западное крыло с президентской резиденцией, разместили фотографию Дональда Трампа вместе с Владимиром Путиным.

Элизабет Ландерс подчеркнула, что ранее этот снимок там не фиксировался

Судя по всему, фото лидеров России и США было сделано во время саммита в Анкоридже на Аляске, состоявшегося в августе 2025 года.

Также я заметила в вестибюле, соединяющем западное крыло с резиденцией, то, чего раньше не видела: фотографию в рамке, на которой изображены президенты Трамп и Путин на летнем саммите в Аляске,

– говорится в заметке.

Фото, которое заметили в Белом доме / Фото: Элизабет Ландерс

Кроме снимка с Путиным в вестибюле размещена еще одна фотография – на ней Дональд Трамп изображен вместе с одной из своих внучек.

Как Россия использует саммит на Аляске?