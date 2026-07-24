Уже не в первый раз: у берегов Румынии пострадало судно, следовавшее из США в Украину

В ночь с 23 на 24 июля на борту коммерческого балкера "Christiana B", который перевозил уголь под флагом Либерии из Норфолка (США) в Украину, произошел инцидент. Судно получило повреждения в исключительной экономической зоне Румынии.

Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Румынии (DSU).

Что произошло у берегов Румынии?

Судно находилось в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, у города Сфантул Георге.

По международному морскому каналу связи экипаж сообщил о повреждении судна и обратился за помощью. Изначально также рассматривалась возможность эвакуации экипажа.

После получения сигнала румынские службы начали спасательную операцию. Ее координировал Морской координационно-спасательный центр, который направил к месту происшествия спасательные суда SAR APOLLO и SAR ARTEMIS. Кроме того, для оценки ситуации был задействован вертолет, который провел воздушную разведку.

По предварительной оценке, судно могло быть поражено морским беспилотником или морской миной.

Как сообщил капитан судна, пострадавших в результате инцидента нет, а экипаж больше не нуждается в эвакуации. Также судно способно самостоятельно продолжить движение к побережью для проведения технической проверки и ремонта.

Румынские власти следят за развитием ситуации и поддерживают оперативное сотрудничество между всеми ответственными на местах структурами, чтобы оказать необходимую поддержку и принять соответствующие меры,

– говорится в сообщении.

Судно получило повреждения ночью 24 июля / Фото: DSU

Напомним, 21 июля танкер Gas Lisbon под флагом Либерии получил повреждения в Черном море. По словам президента Румынии, танкер следовал из египетской Александрии в украинский порт Рени. Никушор Дан заявил, что румынские службы выясняют причины взрыва и возможную ответственность России.

После инцидента к судну направили два спасательных катера. Всех 17 членов экипажа удалось спасти, трое из них получили травмы – их госпитализировали.

По данным местных СМИ, двое пострадавших получили ожоги, еще один – многочисленные ранения.