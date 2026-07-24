Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Румынии (DSU).

Что произошло у берегов Румынии?

Судно находилось в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, у города Сфантул Георге.

По международному морскому каналу связи экипаж сообщил о повреждении судна и обратился за помощью. Изначально также рассматривалась возможность эвакуации экипажа.

После получения сигнала румынские службы начали спасательную операцию. Ее координировал Морской координационно-спасательный центр, который направил к месту происшествия спасательные суда SAR APOLLO и SAR ARTEMIS. Кроме того, для оценки ситуации был задействован вертолет, который провел воздушную разведку.

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По предварительной оценке, судно могло быть поражено морским беспилотником или морской миной.

Как сообщил капитан судна, пострадавших в результате инцидента нет, а экипаж больше не нуждается в эвакуации. Также судно способно самостоятельно продолжить движение к побережью для проведения технической проверки и ремонта.

Румынские власти следят за развитием ситуации и поддерживают оперативное сотрудничество между всеми ответственными на местах структурами, чтобы оказать необходимую поддержку и принять соответствующие меры,

– говорится в сообщении.

Судно получило повреждения ночью 24 июля / Фото: DSU

Напомним, 21 июля танкер Gas Lisbon под флагом Либерии получил повреждения в Черном море. По словам президента Румынии, танкер следовал из египетской Александрии в украинский порт Рени. Никушор Дан заявил, что румынские службы выясняют причины взрыва и возможную ответственность России.

После инцидента к судну направили два спасательных катера. Всех 17 членов экипажа удалось спасти, трое из них получили травмы – их госпитализировали.

По данным местных СМИ, двое пострадавших получили ожоги, еще один – многочисленные ранения.