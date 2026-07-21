Эту информацию распространяют румынские СМИ. О происшествии в социальной сети X также написал президент страны Никушор Дан. Он отметил, что танкер направлялся в Украину, когда произошел удар.
Что известно о ударе по танкеру?
По словам президента Румынии, танкер следовал из египетской Александрии в украинский порт Рени. Никушор Дан заявил, что румынские службы выясняют причины взрыва и возможную ответственность России.
После инцидента к судну направили два спасательных катера. Всех 17 членов экипажа удалось спасти, трое из них получили травмы – их госпитализировали. По данным местных СМИ, двое пострадавших получили ожоги, еще один – многочисленные ранения.
Как сообщает Digi24, судно было загружено пропаном, на его борту произошел взрыв. Танкер находится на якоре в 26 километрах от берегов города Сфанту-Георге, однако на его борту продолжается пожар.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Для предотвращения дрейфа судна задействовали специальный буксир. По предварительным данным, танкер мог подвергнуться атаке морского дрона, однако его происхождение пока не установлено. Из-за угрозы судоходству судам в этом районе рекомендовали обходить опасную зону.
Напомним, что 19 июля российские войска ракетой атаковали гражданское сухогрузное судно GOLDEN LEO, которое перевозило зерно и выходило из зоны боевых действий. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, пожар на борту удалось локализовать. Спасли 8 членов экипажа, однако 10 человек, среди которых лоцман ГП "АМПУ", погибли.
По данным украинской стороны, судно ходило под иностранным флагом, выполняло исключительно гражданскую задачу и не представляло угрозы для российских сил. В Украине атаку расценивают как преднамеренный удар по мирному судоходству.