Цю інформацію поширюють румунські медіа. Про подію у соцмережі X також написав президент країни Нікушор Дан. Він зазначив, що танкер йшов до України, коли стався удар.

Що відомо про удар по танкеру?

За словами президента Румунії, танкер прямував з єгипетської Александрії до українського порту Рені. Нікушор Дан заявив, що румунські служби з'ясовують причини вибуху та можливу відповідальність Росії.

Після інциденту до судна направили два рятувальні катери. Усі 17 членів екіпажу вдалося врятувати, троє з них отримали травми – їх госпіталізували. За даними місцевих медіа, двоє постраждалих зазнали опіків, ще один отримав численні поранення.

Як повідомляє Digi24, судно було завантажене пропаном, на його борту стався вибух. Танкер перебуває на якорі за 26 кілометрів від берегів міста Сфанту-Георге, однак на його борту триває пожежа.

Для запобігання дрейфу судна залучили спеціальний буксир. За попередніми даними, танкер міг атакувати морський дрон, проте його походження поки не встановлено. Через загрозу судноплавству кораблям у районі рекомендували оминати небезпечну зону.

Нагадаємо, що російські війська 19 липня атакували ракетою цивільне суховантажне судно GOLDEN LEO, яке перевозило зерно та виходило із зони бойових дій. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч, пожежу на борту вдалося локалізувати. Врятували 8 членів екіпажу, однак 10 людей, серед яких лоцман ДП "АМПУ", загинули.

За даними української сторони, судно ходило під іноземним прапором, виконувало виключно цивільне завдання та не становило загрози для російських сил. В Україні атаку розцінюють як навмисний удар по мирному судноплавству.