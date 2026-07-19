Про це повідомили у Військово-Морських Силах України.

Що відомо про атаку по судну?

За попередніми даними, російські війська застосували три крилаті ракети Х-59/Х-69. У момент атаки судно GOLDEN LEO, власником якого є турецька компанія, прямувало на вихід із небезпечної морської зони після завантаження зерном.

Одна з ракет влучила у район правого борту надбудови судна. Унаслідок удару на борту спалахнула пожежа.

Наслідки удару по судні / Фото ВМС ЗСУ

За наявною інформацією, внаслідок російської атаки загинули п'ятеро людей. Ще п'ятьох членів екіпажу наразі вважають зниклими безвісти. Їхня доля залишається невідомою, триває пошуково-рятувальна операція. Технічний стан самого судна також уточнюється.

Одразу після удару до проведення рятувальної операції долучилися підрозділи ВМС та Морської пошуково-рятувальної служби.

Станом на 20:30 рятувальникам вдалося евакуювати вісьмох членів екіпажу. Усіх їх доставили до однієї з лікарень Одеси, де вони отримують необхідну медичну допомогу.

За інформацією української сторони, GOLDEN LEO було цивільним торгівельним суховантажем під іноземним прапором, який перевозив зерно та не виконував жодних військових завдань. Під час удару судно вже залишало район бойових дій і не становило жодної загрози для російських військ.

У зв'язку з цим українська сторона розцінює атаку як цілеспрямований удар по мирному судноплавству.