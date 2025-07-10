10 июля, 14:16
В Европарламенте прошел вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен: останется ли она на должности
Европейский парламент 10 июля не поддержал вотум недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Таким образом она остается на своей должности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
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Как прошло голосование за вотум недоверия фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен и Европейская комиссия пережили вотум недоверия в Европейском парламенте. Для подтверждения вотума недоверия необходимо было не менее 361 из 720 голосов.
На заседании 175 членов Европарламента проголосовали за вотум недоверия, 360 – против, а 18 воздержались.