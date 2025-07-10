Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Як пройшло голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн та Європейська комісія пережили вотум недовіри в Європейському парламенті. Для підтвердження вотуму недовіри необхідно було щонайменше 361 з 720 голосів.

На засіданні 175 членів Європарламенту проголосували за вотум недовіри, 360 – проти, а 18 утрималися.

На голосування відреагувала і сама Урсула фон дер Ляєн, яка не була присутня на засіданні. У соцмережі Х президентка Єврокомісії подякувала законодавцям, які підтримали її президентство, і закликала до єдності для подолання безлічі викликів, що стоять перед Європейським Союзом.

У момент глобальної нестабільності та непередбачуваності ЄС потребує сили, бачення та здатності діяти. Нам потрібно, щоб усі ми вирішували наші спільні виклики. Разом,

– написала вона.