В Германии начнут собирать доказательства, чтобы запретить пророссийскую партию "АдГ"

Социал-демократическая партия Германии планирует поднять вопрос о запрете пророссийской партии "Альтернатива для Германии". Собирать доказательства неконституционности ультраправой партии будет федерально-земельная рабочая группа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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В Германии выступили против пророссийской партии

На съезде СДПГ было решено готовить запрет работы партии "Альтернатива для Германии". Считается, что эта политсила якобы является правоэкстремистской. Агентство внутренней разведки Германии также признало партию экстремистской организацией, что позволяет расширенное наблюдение за ее деятельностью. Партия СДПГ начала искать доказательства, чтобы обвинения не были безосновательными, но к запрету скептически относятся консерваторы.

Специально созданная группа сейчас собирает материалы. Если их будет достаточно, то ходатайство о запрете "АдН" немедленно передадут в Федеральный конституционный суд.

В то же время, даже если работу партии прекратят, это "ни в коем случае не может заменить политическую дискуссию об идеях" радикальной партии. Чтобы не нарушать правила, группа должна разработать концепцию противодействия пророссийской политике, чтобы вернуть избирателей, которые ее поддержали.

О том, что такая идея, возможно, не воплотится в жизнь, считают в блоке ХДС/ХСС. Парламентский секретарь консерваторов Штеффен Бильгер заявил, что пока мало информации, чтобы можно было запретить АдН, а также указал на "высокие юридические барьеры".

Как и СДПГ, мы хотим вернуть как можно больше из десяти миллионов избирателей "АдГ" в политический центр путем решения конкретных проблем,

– сказал парламентский секретарь консерваторов Штеффен Бильгер.

Все дальнейшие детали должны обсудить внутри коалиции. Также чиновник считает, что с представителями "АдН" нужно провести политические дебаты.