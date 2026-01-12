Без этого протест обречен: политолог сказал, что нужно Ирану для смены режима

В Иране вспыхнули массовые протесты из-за недовольства людей действиями властей. Ситуация в стране может обостриться, однако пока неизвестно, кто извлечет из этого пользу. Многое будет зависеть от решений местных политиков и военных.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что надо, чтобы кто-то из нынешней власти в Иране перешел на сторону протестующих. Часть военных также могут поддержать людей, которые против диктатуры.

Что поможет изменить режим в Иране?

Владимир Фесенко подчеркнул, что в Иране нет единых вооруженных сил. Они условно разделены на две части.

Одно военное формирование играет второстепенную роль. Именно оно, по мнению политолога, может поддержать протестующих. Однако иранские власти имеют также силовиков, которые являются опорой режима. Они могут стать преградой для изменений в стране.

Для того, чтобы произошел перелом в нынешней властной верхушке Ирана нужно, чтобы хотя бы классическая армия, не исламская ее часть, перешла на сторону протестующих. Или же часть гражданского правительства,

– сказал Фесенко.

Несмотря на все, ситуация в Иране, вероятно, приближается к переломному моменту, потому что общество уже не хочет терпеть и хочет перемен к лучшему. Именно поэтому протестующие вышли на улицы и без оружия противостоят провластным силовикам.

Политолог считает, если режимы в Иране потеряет свое влияние, то это ударит и по России, потому что исчезнет еще один стратегический и геополитический союзник Кремля.

Что известно о беспорядках в Иране?