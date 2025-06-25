В итоговом заявлении после саммита НАТО не упомянули о будущем членстве Украины в Альянсе

После саммита НАТО лидеры стран-членов согласовали совместное итоговое заявление. В документе, в отличие от прошлогоднего, не упомянули о будущем членстве Украины в Альянсе

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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О будущем Украины в НАТО не упомянули в итоговом заявлении

В декларации саммита НАТО в Гааге 25 июня позиция по Украине существенно отличается от прошлогодней. В 2024 году на Вашингтонском саммите отмечали, что будущее Украины в Альянсе.

В этом году о членстве Украины в НАТО не упомянули в документе. К тому же в 2024 году в заявлении возлагали всю вину за войну на Россию. Сейчас такого также не писали.

Вероятнее всего, это связано с сопротивлением президента США Дональдом Трампом, который мог не подписать совместную декларацию, если бы увидел там что-то, что "уменьшит пространство для переговоров с Россией".

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал членство Украины в НАТО необратимым. Чиновник заявил, что Альянс будем продолжать поддерживать Украину, включая 35 миллиардами евро, которые были обещаны на 2025 год.

По словам Рютте, НАТО также будет продолжать помогать Украине, чтобы обеспечить устойчивый мир в будущем.