Президент Украины уже второй день находится в Гааге на саммите НАТО. Ведущая рассказала 24 Каналу, что Владимир Зеленского в ближайшее время встретится с Дональдом Трампом.
В Гааге проходит саммит НАТО. Он начал 24 июня 2025 года. Сегодня, 25 июня, второй день события. Важно, что члены Альянса на полях саммита обсуждают и проблемы российско-украинской войны.
Президент Украины уже второй день находится в Гааге на саммите НАТО. Ведущая рассказала 24 Каналу, что Владимир Зеленского в ближайшее время встретится с Дональдом Трампом.