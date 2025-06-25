Президент України вже другий день перебуває у Гаазі на саміті НАТО. Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що Володимир Зеленського найближчим часом зустрінеться із Дональдом Трампом.
У Гаазі проходить саміт НАТО. Він розпочав 24 червня 2025 року. Сьогодні, 25 червня, другий день події. Важливо, що члени Альянсу на полях саміту обговорюють і проблеми російсько-української війни.
Президент України вже другий день перебуває у Гаазі на саміті НАТО. Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що Володимир Зеленського найближчим часом зустрінеться із Дональдом Трампом.