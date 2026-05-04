"Ключевая сила": Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с делегатами съезда молодежной лиги правящей партии в Пхеньяне. Власти также отметили ключевую роль молодежи во внутренней мобилизации и ее участия в поддержке военных действий России против Украины.

Об этом говорится в материале Reuters.

Как молодежь КНДР причастна к войне в Украине?

Съезд Социалистической патриотической молодежной лиги кндр, который проводится раз в пять лет и направлен на мобилизацию граждан в возрасте от 14 до 30 лет, завершился на прошлой неделе массовыми митингами, факельными парадами и гала-концертом в столице.

Ким Чен Ын заявил делегатам, что молодежь является "авангардом" в продвижении государственных целей и назвал молодежную лигу ключевой силой для выполнения решений партии.

Он призвал к более жесткой организованности и идеологической дисциплине, а также сфотографировался с участниками.

В письме, опубликованном 1 мая, правящая Трудовая партия прямо связала лояльность молодежи с участием Пхеньяна в войне против Украины, заявив, что молодые военные, отправленные на зарубежные операции, "стали бомбами и пламенем" в защите чести страны.

Интересно! Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук прогнозирует, что для пополнения своих оккупационных сил Россия может делать ставку не столько на новую мобилизацию, сколько на привлечение уже подготовленных военных, речь идет об ориентировочно 50 – 60 тысячах человек. По его словам, Кремль может пытаться получить такой ресурс от союзников, в частности Северной Кореи, или же привлечь подготовленные подразделения из Беларуси.

В Reuters отмечают, что акцент на контроле над молодежью происходит на фоне усиления репрессий против иностранного культурного влияния. В КНДР распространение южнокорейской музыки, фильмов и сленга считается серьезным политическим преступлением, поскольку Ким рассматривает молодежную политику как один из ключевых элементов социальной стабильности.

Также он все чаще появляется на публике со своей дочерью, которую, как считается, зовут Чжу Е, во время важных государственных мероприятий.

Напомним, КНДР стала одним из ключевых союзников России в захватнической войне против Украины. В частности, после начала операции Сил обороны в Курской области в августе 2024 года россияне обратились за помощью к Киму.

По оценкам южнокорейских, украинских и западных чиновников, Северная Корея направила около 14 тысяч военных для участия в боевых действиях на стороне России в Курской области, при этом более шести тысяч из них, по их данным, погибли.

26 апреля 2026 года Ким Чен Ын принял участие в официальном открытии мемориала, посвященного гражданам Северной Кореи, которые погибли во время боевых действий. В состав комплекса, в частности, входит музей, посвященный "боевым достижениям" в зарубежных военных операциях.

В церемонии, состоявшейся в Пхеньяне, также принял участие министр обороны России Андрей Белоусов.

Как КНДР помогает России оружием?

К сожалению, роль КНДР в войне в Украине не ограничилась участием северокорейских военных в боях на Курщине.

В Минобороны отмечают, что Россия неоднократно использовала северокорейское вооружение для атак по украинской территории. В частности, эксперты проанализировали ракету, которая упала в Харькове 2 января 2024 года, и пришли к выводу, что ее характеристики совпадают с техническими данными, которые содержались в южнокорейских научных источниках.

Речь идет о том, что ракеты КНДР имеют характерные конструктивные особенности. Например, в модели KN-23 диаметр корпуса меняется от примерно 110 сантиметров в задней части до около 90 сантиметров в передней, что не является типичным для ракет других стран. У KN-24 диаметр составляет около 100 сантиметров, однако этот параметр является менее уникальным.

Также в системах управления северокорейских ракет обнаружили компоненты гражданского назначения ведущих мировых производителей. Это может свидетельствовать об их поставках в обход международных санкций.