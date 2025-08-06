Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф 6 августа прибыл в Москву. В Кремле продолжается его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Трамп должен сам себя убедить: с чем Уиткофф может ехать к Путину

Что известно о встрече Путина и Уиткоффа?

Российские телеграмм-каналы сообщают, что утром 6 августа Уиткофф прилетел в Москву. Там также отмечают, что до встречи с президентом России он прогулялся по парку "Зарядье".

Кадры встречи Уиткоффа и Путина опубликовали в сети. Как видно из видео, российский диктатор поздравил спецпредставителя Трампа в Кремле коротким словом: "Welcome".

Ранее в СМИ заявили, что во время этого визита Уиткофф попытается убедить Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Если этого не произойдет, России будут угрожать новые санкции.

Сам глава Кремля проявил готовность к диалогу. В Москве заявили, что визит спецпосланника Трампа "важен и полезен". Однако там, в отличие от президента США, утверждают, что не просили о встрече.

Уиткофф встретился с Путиным: видео из российских телеграм-каналов

Заметим, что последний раз спецпредставитель Трампа приезжал на переговоры в Россию в апреле. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в страну-агрессора.