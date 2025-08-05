У американского лидера еще остаются сомнения, поэтому Трамп должен убедить прежде всего себя. Такое мнение 24 Каналу озвучил политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий.

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"Трамп не теряет надежды убедить Путина. Мы с вами понимаем, что это бесполезная идея. Но он в любом случае будет до последнего надеяться и делать шаги навстречу Путину для того, чтобы сказать потом самому себе, что "сделал все, а теперь вынужден пойти на более жесткие шаги". Он должен сам себя убедить. Проблема в том, что у него до сих пор остаются внутренние сомнения", – предположил он.

Как США хотят убедить Путина?

Андрей Городницкий отметил, что Уиткофф едет в Россию с предложениями. Вероятно, он будет предлагать какие-то бизнес-идеи, что-то для экономики России. Потому что Трамп будет пытаться "сохранить Россию на стороне США" в противостоянии Пекину.

Он считает, что в любом случае убедит Россию для того, чтобы потом бороться против Китая вместе. Они не покидают этих возможностей. Мне кажется, что они никогда не покинут. Потому что хоть это абсурдная идея, но они в нее верят. Их доктрина на этом построена. Они будут дальше продолжать это делать,

– сказал он.

На этом этапе США могут предлагать совершенствовать различные направления. Возможно, сравнивать и объяснять, на что Штаты будут вынуждены пойти, если Россия не согласится на прекращение огня. В частности, к какой катастрофе в экономике России это может привести. Вероятнее всего, визит Уиткоффа в Москву – это идея именно Трампа.