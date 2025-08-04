Визит состоится уже в течение этой недели. Такое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами. об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MAGNO NEWS.

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Что известно о визите Виткоффа в Россию?

У американского президента поинтересовались, чего стоит ожидать в пятницу, 8 августа, в случае отказа России от перемирия с Украиной. Именно тогда должен подойти к концу озвученный Дональдом Трампом конечный срок.

Ну, будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют их избегать. Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Поэтому посмотрим, что будет", – сказал он в комментарии журналистам.

По его словам, сейчас Стив Уиткофф сосредоточен на проблемах Сектора Газа, однако он, возможно, поедет в Россию. Президент США отметил, что это в Москве ожидают его визита, поэтому попросили приехать в Россию.

Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Поэтому посмотрим, что будет,

– добавил он.

Напомним, ранее американский президент сообщил о предстоящей поездке Стива Уиткоффа во время брифинга в Белом доме в четверг, 31 июля. Дополнительные подробности относительно этой поездки пока не раскрываютсяпока не раскрываются.