Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массированные обстрелы гражданских и энергетических объектов Украины являются "платой за действия Киева" в последние месяцы. В Кремле также выразили стремление в срочном порядке возобновить переговоры с США по вопросу контроля над ядерным вооружением.

Слова чиновника передают российские СМИ.

Как в Кремле высказываются по поводу "возмездия" Украине?

Пресс-секретарь Кремля во время очередного брифинга заявил, что Украина нибудь "должна заплатить цену" за свои действия в течение последних месяцев, а нынешние удары российских войск якобы являются проявлением этого "ответа".

Отметим, что с 28 сентября Киев и область подвергаются почти непрекращающимся атакам. В Киевской области снова загорелись склады, а в столице произошло несколько попаданий, в частности, под ударом оказалось здание НАН.

В своей речи чиновник упомянул и о ядерном оружии. По словам Пескова, вопрос международного контроля над ядерным вооружением сейчас оказался полностью лишенным правовых оснований, поэтому соответствующий диалог с Вашингтоном нужно было возобновлять "еще вчера".

В то же время он признал, что быстро достичь новых соглашений не удастся из-за необходимости длительной и скрупулезной подготовки.

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Позиция в отношении Запада и внутренние события

Оценивая двусторонние отношения с Берлином, представитель страны-агрессора подчеркнул, что контакты между Россией и Германией сейчас фактически сводятся к нулю.

Недавнюю встречу глав дипломатических ведомств обеих стран в Москве назвали положительным фактом, но призвали не делать поспешных выводов об изменениях.

Попытки Кремля манипулировать мирным процессом

Традиционные обвинения со стороны Москвы звучат на фоне постоянного затягивания дипломатического процесса самим агрессором. Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в Кремле также выдвигали искаженные требования к Украине, пытаясь переложить ответственность за продолжение боевых действий.

В то же время эксперты отмечают, что риторикой о стремлении к миру российские власти лишь пытаются выиграть время. Ранее мы сообщали, что враг планирует усилить удары по критической инфраструктуре Украины в преддверии зимнего периода.