Слова Пескрвы во время брифинга цитируют российские СМИ.

Что говорят в Кремле о мире с Украиной?

Пресс-секретарь президента России обвинил украинское руководство в изменении позиции по поводу прекращения боевых действий. По его словам, регулярные заявления из Киева якобы не согласуются между собой.

"Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст", – утверждает Песков.

Представитель страны-агрессора также упомянул слова Владимира Зеленского о необходимости еще 40 дней для нанесения ущерба российской экономике. Представитель Кремля высказал мнение, что такие заявления противоречат стремлению к скорейшему завершению войны.

Кроме того, Песков уверял, что положение Украины на фронте и в экономике якобы ухудшается с каждым днем. По его словам, "в Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно взять на себя и какие решения нужно принять для того, чтобы мы вышли на путь, который приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру".

Позиция России в отношении переговорного процесса

Как уже сообщалось на нашем сайте, подобная риторика Кремля является традиционной попыткой переложить ответственность за продолжение войны.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров открыто заявил, что Москва не будет прекращать боевые действия даже в случае начала дипломатических контактов.

Напомним, ранее мы писали об оценках европейских дипломатов относительно таких призывов. В ЕС подчеркивали, что разговорами о мире Россия лишь пытается выиграть время и предотвратить введение новых экономических санкций.