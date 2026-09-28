Слова посадовця передають російські медіа.

Як у Кремлі висловлюються щодо "відплати" Україні?

Речник Кремля під час чергового брифінгу заявив, що Україна нібито "має заплатити ціну" за свої дії протягом останніх місяців, а нинішні удари російських військ начебто є проявом цієї "відповіді".

Зауважимо, від майже нескінченних атак 28 вересня потерпають Київ та область. На Київщині знову спалахнули склади, у столиці ж сталося декілька прильотів, зокрема, під ударом опинилася будівля НАН.

У своїй промові посадовець згадав і про ядерку. За словами Пєскова, питання міжнародного контролю над ядерним озброєнням зараз виявилося повністю позбавленим правових підстав, тому відповідний діалог із Вашингтоном треба було відновлювати "ще вчора".

Водночас він визнав, що швидко досягти нових угод не вдасться через потребу в тривалій і скрупульозній підготовці.

Позиція щодо Заходу та внутрішні події

Оцінюючи двосторонні відносини з Берліном, представник країни-агресорки підкреслив, що контакти між Росією та Німеччиною зараз фактично прямують до нуля.

Нещодавню зустріч очільників дипломатичних відомств обох країн у Москві назвали позитивним фактом, але закликали не робити поспішних висновків про зміни.

Спроби Кремля маніпулювати мирним треком

Традиційні звинувачення з боку Москви звучать на тлі постійного затягування дипломатичного процесу самим агресором. Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше в Кремлі так само висували викривлені вимоги до України, намагаючись перекласти відповідальність за продовження бойових дій.

Водночас експерти наголошують, що риторикою про прагнення до миру російська влада лише намагається виграти час. Раніше ми розповідали, що ворог планує посилити удари по критичній інфраструктурі України напередодні зимового періоду.