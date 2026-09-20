Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он подчеркнул, что для реального прекращения войны России достаточно просто отказаться от захватнических претензий и остановиться на линии соприкосновения, однако отсутствие таких шагов лишь доказывает нежелание Москвы договариваться.

Диктатор избегает реальных переговоров

Политолог отметил, что глава Кремля вовсе не рассматривает предстоящие саммиты как шанс для достижения мира. Напротив, он воспринимает их как возможность усилить террор против украинцев.

Время при этом играет против российских властей, ведь на фронте Силы обороны Украины демонстрируют успехи. В частности, в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении украинские военные Третьего армейского корпуса достигли весомых контрнаступательных результатов.

Когда срывается одна из "клещей", это позволяет лучше обеспечить в дальнейшем оборону тех городов, которые продолжают находиться в Донецкой области под контролем Украины,

– подчеркнул Чаленко.

Помимо тактических успехов на поле боя, важную роль играет технологическая гонка. Украина уже имеет подтверждение разработки собственных дронов-перехватчиков, способных эффективно уничтожать вражеские реактивные беспилотники типа "Герань-5". Если это производство удастся масштабировать, украинская армия получит дешевое и действенное средство для сбивания даже российских крылатых ракет.

Путин готовится усилить атаки: смотрите видео

Ранее мы писали, что глобальный мир невозможен из-за отсутствия базового доверия к российскому руководству. Также напомним, что эксперты высказывают мнения о том, что американские политики пытаются имитировать переговорный процесс исключительно ради собственных предвыборных рейтингов.