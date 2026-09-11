Главной движущей силой действий американского президента стали внутриполитические вызовы в преддверии важных выборов. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что ключевой целью Дональда Трампа является не столько реальное прекращение войны, сколько имитация переговорного процесса для собственного электората.

Почему Трамп проявляет активность в преддверии выборов?

Все последние шаги Вашингтона на международной арене следует рассматривать через призму предвыборной гонки в США. Интересно, что Трамп в свое время много обещал быстро и легко решить украинский вопрос, поэтому сейчас вынужден демонстрировать хоть какую-то активность.

Обострение борьбы накануне выборов в Конгресс 3 ноября заставляет Белый дом направлять все внешнеполитические действия на завоевание внутриполитических очков.

Все, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, – все заявления, все шаги, все особенности внешней политики – направлены на достижение результата на выборах. Цель на самом деле не в достижении мирного процесса. Цель – не прекращение войны. Цель – продемонстрировать избирателю активность или имитировать эту активность на переговорном треке,

– подчеркнул эксперт.

Борьба за палаты парламента дошла до того, что американский президент даже обещает выплатить по 5 тысяч долларов всем избирателям в случае победы республиканцев. По словам экономиста, подобного масштабного способа влияния на избирательную аудиторию история США еще не знала.

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Почему Вашингтон ищет виновных в экономических проблемах?

Американский избиратель обычно голосует в зависимости от динамики цен на заправках, а топливо в США после событий в Персидском заливе подорожало как минимум на 40%. Рост стоимости дизельного топлива оказывает огромное влияние на конечные цены на товары из-за активного использования грузовиков для перевозок.

В связи с этим американская администрация активно ищет объяснения собственным экономическим провалам. Представители Белого дома уже пытаются переложить ответственность за рост цен на топливо на Украину и ее удары по российским НПЗ.

Американская администрация активно ищет объяснения для своих избирателей тех экономических провалов, которые сегодня имели место. А на кого нужно "сваливать"? На того, кто постоянно на слуху,

– отметил Олег Пендзин.

Возможны ли реальные уступки со стороны Кремля?

Дипломатический трек с участием американских спецпосланников или руководителей спецслужб не приведет к реальным сдвигам в позиции Москвы. Для российского диктатора война является экзистенциальным вопросом, ради которого экономику РФ окончательно переводят на военные рельсы и создают жесткую командно-административную систему.

Впрочем, Кремль готов подыгрывать Белому дому в создании видимости диалога, если это соответствует текущим интересам США. На самом деле же реальных оснований для результативных переговоров пока нет.

Для Путина на сегодняшний момент весь этот переговорный трек с Трампом не имеет никакого смысла. Но если Трампу это нужно, Путин может симулировать некое присутствие. На сегодняшний момент нет темы для переговоров, потому что никаких изменений в позиции россиян нет и не будет,

– подытожил Олег Пендзин.

Напомним, что накануне американские дипломаты Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели консультации с украинской и российской сторонами. Впоследствии Трамп также провел телефонный разговор с Путиным, заявив о якобы готовности Кремля к заключению мирного соглашения.