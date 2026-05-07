Летели со стороны России: в Латвии разбились 2 дрона, один упал возле нефтехранилища

Утром 7 мая в небо Латвии со стороны России вторглись беспилотники. Два дрона упали на территории страны, сообщалось и о падении БпЛА вблизи нефтехранилища в городе Резекне. На местах падения работают подразделения Национальных вооруженных сил, полиции и спасательных служб.

Об этом проинформировали на официальной странице латвийской армии.

Что известно о падении дронов в Латвии?

Рано утром 7 мая в районах Балви, Людза и Резекне в Латвии объявили воздушную угрозу из-за появления беспилотников в небе. По состоянию на 07:00 предупреждение оставалось в силе.

Жители Резекне писали в соцсетях, что слышали в небе шум двигателей, взрывы и видели яркие вспышки. В сети также начали распространяться видео с огненными вспышками над городом.

По информации полиции, один из дронов упал неподалеку нефтяного хранилища на улице Коммунала в Резекне, расположенное примерно в 40 километрах от границы с Россией.

Спасатели проверили резервуары с помощью тепловизора и не зафиксировали повышения температуры. Однако отмечается, что на территории хранилища повреждены четыре пустых нефтяных резервуара.

Возгорания не произошло, но спасатели вынуждены были охлаждать резервуар. Место падения второго беспилотника пока не установили.

Как инцидент прокомментировали в Минобороны страны?

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о повышении напряжения и отправился в Резекненский регион.

На первый взгляд, существует вероятность, что это беспилотники, которые с украинской стороны нацелены на цели в России. Но это лишь предположение; информация требует проверки,

– уточнил он.

Также Спрудс отметил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России. По его словам, воздушное пространство страны контролируют Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО, а в небе находятся истребители.

Напомним! Утром 3 мая в отдельных регионах Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе из-за беспилотников, связанную с войной России против Украины и риском попадания дронов в воздушное пространство балтийских стран. Сообщение получили, в частности, жители Алуксне, Балви, Лудзы, Резекне и Краславы. По данным медиа, тревога могла быть вызвана атакой украинских дронов по Ленинградской области России.

При этом из-за обострения бехпековой ситуации в Резекне, а также в Резекненском и Людзенском районах 7 мая отменили занятия во всех учебных заведениях.

Стоит заметить, что латвийско-российская граница имеет протяженность около 283,6 километра и является внешней границей ЕС и НАТО. До конца 2025 года Латвия завершила строительство забора почти на всей протяженности границы для усиления безопасности.

Есть ли угроза для Латвии со стороны России?

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Кремль постепенно формирует информационную почву для возможного давления или агрессии против стран Балтии. В частности, Россия может использовать тему полетов украинских дронов вблизи их воздушного пространства как повод для новых обвинений.

24 апреля глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Запад якобы ведет против России "открытую войну", а Украина является "геополитическим тараном" в этом противостоянии. В то же время еще 21 апреля военная разведка Нидерландов официально назвала Россию главной угрозой для безопасности и стабильности в Европе.

Со своей стороны адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Россия демонстрирует стремление восстановить границы бывшего СССР, а потенциальная угроза касается не только Балтии. Он отметил, что Москва активно использует гибридные и нестандартные методы воздействия.