Скандал в Литве: помощь для украинских беженцев отдали россиянам и белорусам

В Литве вспыхнул скандал из-за помощи для беженцев. Из-за этого уже "полетели головы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Вас может заинтересовать В Чехии скандал из-за учебника истории, где указано о происхождении славян из Украины

Как так случилось, что помощь для украинцев отдали россиянам

ЕС выделил почти 17 миллионов евро на поддержку проекта "Поддержка беженцев из Украины беженцев из Украины" в 2022 – 2023 годах. Но выяснилось, что "поддержка украинцев также распространяется на граждан России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и других стран, которые имеют вид на жительство в Литве". Граждане 43 стран получили эту поддержку. Они прошли курсы литовского языка и получили субсидии на трудоустройство.

Государственная аудиторская служба обнаружила, что 813 человек, которые получили помощь, даже не являются гражданами Украины.

Как следствие, более миллиона евро помощи придется вернуть из бюджета. Министерство социальной защиты и труда уже начало внутренний аудит, а Агентство Европейского социального фонда (ESFA), которое курировало проект, уже попрощалось со своим руководителем,

– пишут в СМИ.

В ESFA утверждают, что ничего не нарушили, ведь тогдашнее законодательство позволяло это. Но власть разъярена.

"Украинские беженцы в Литве получают поддержку не только продуктами, средствами гигиены, медикаментами, юридическими услугами, но и обучением литовского языка и субсидированным трудоустройством", – добавили медийщики.

Тем временем в Германии растет количество беженцев. Каждый третий является украинцем.