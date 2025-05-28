Украинцы составляют треть среди них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНН.

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В Германии растет количество беженцев

Согласно данным федерального правительства, количество беженцев, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев, выросло с 3,42 миллиона в 2023 году до 3,55 миллиона в прошлом году.

То есть в течение 2024 года в Германию приехали еще 124 000 беженцев. К слову, значительное большинство из них – граждане Украины. В прошлом году их количество выросло примерно на 108 000.

Также примерно 710 000 человек от общего количества признаны беженцами согласно Женевской конвенции, и около 43 000 получили убежище.

Среди признанных беженцев особенно большое количество сирийцев, примерно 316 000.

Сколько украинских беженцев в Германии

Каждый третий беженец в Германии прибыл из Украины. Всего на территории ФРГ в статусе беженцев находятся около 1,2 миллиона украинцев.

Обратите внимание. Украинских беженцев в Германии ждут изменения ждут изменения. Чиновники планируют сократить финансовую социальную помощь.