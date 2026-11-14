"Дальнейшие переговоры – это фарс": сенатор Коттон отреагировал на ультиматум России к НАТО

Российская делегация на переговорах в Абу-Даби якобы потребовала от НАТО вернуться к границам 1997 года и прекратить военную помощь Украине. Такие условия свидетельствуют о том, что Кремль не заинтересован в подлинном мирном урегулировании.

Об этом сообщил республиканец Том Коттон, опубликовав сообщение в социальной сети X.

В НАТО раскритиковали требования Кремля

В НАТО отреагировали на сообщение о требованиях России в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. В частности, Москва якобы хочет, чтобы Альянс откатил свое военное присутствие до границ 1997 года, а западные страны прекратили поставки оружия Украине.

Коттон назвал такие претензии абсурдными, ведь они фактически предполагают отвод сил Альянса с территории его собственных государств-членов.

Требование России, чтобы страны НАТО отступили от собственных границ, является бессмысленным,

– подчеркнул он.

Там также заявили, что Путин в очередной раз доказал отсутствие серьезных намерений договариваться о мире. По мнению представителей НАТО, дальнейшие переговоры в таких условиях рискуют превратиться в фарс.

Путин согласится остановить войну только тогда, когда поймет, что не может победить. Мы должны помочь Украине доказать ему это,

– подчеркнул чиновник.

Почему Россия требует от НАТО?

По данным The New York Times, российская делегация на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах выдвинула ряд требований, которые фактически предполагают изменение всей системы безопасности в Европе.

Среди них:

отказ НАТО от дальнейшего расширения;

запрет на военную деятельность Альянса в Украине, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии;

вывод иностранных войск и военных баз из стран, присоединившихся к НАТО после 1997 года;

прекращение поставок в Украину западного вооружения и военной техники;

ограничение возможности Франции и Великобритании применять ядерное оружие для защиты других членов Альянса.

В то же время Кремль якобы готов согласиться на вступление Украины в Европейский Союз. Однако только при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.

Российские требования напоминают ультиматумы, которые Москва выдвигала НАТО в конце 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Кремль также требовал ограничить расширение Альянса и вернуть его военную инфраструктуру к позициям 1997 года.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков публично отрицал, что российская сторона выдвигала такие условия. Появление подобных претензий на фоне переговоров может свидетельствовать о стремлении Москвы затянуть процесс и избежать обсуждения реального прекращения огня.