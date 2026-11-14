"Подальші переговори – це фарс": сенатор Коттон відреагував на ультиматум Росії до НАТО

Про це повідомив республіканець Том Коттон оприлюднив у соцмережі X.

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У НАТО розкритикували вимоги Кремля

У НАТО відреагували на повідомлення про вимоги Росії під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Зокрема, Москва нібито хоче, щоб Альянс відкотив свою військову присутність до кордонів 1997 року, а західні країни припинили постачати Україні зброю.

Коттон назвав такі претензії абсурдними, адже вони фактично передбачають відведення сил Альянсу від території його власних держав-членів.

Вимога Росії, щоб країни НАТО відступили від власних кордонів, є безглуздою– наголосив він.

Там також заявили, що Путін вкотре довів відсутність серйозних намірів домовлятися про мир. На думку представників НАТО, подальші переговори за таких умов ризикують стати фарсом.

Путін погодиться зупинити війну лише тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти. Ми маємо допомогти Україні довести йому це– підкреслив посадовець.

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Чого Росія вимагає від НАТО?

За даними The New York Times, російська делегація на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах висунула низку вимог, які фактично передбачають зміну всієї системи безпеки в Європі.

Серед них:

відмова НАТО від подальшого розширення;

заборона на військову діяльність Альянсу в Україні, Східній Європі, на Південному Кавказі та в Центральній Азії;

виведення іноземних військ і військових баз із країн, які приєдналися до НАТО після 1997 року;

припинення постачання Україні західного озброєння та військової техніки;

обмеження можливості Франції та Великої Британії застосовувати ядерну зброю для захисту інших членів Альянсу.

Водночас Кремль нібито готовий погодитися на вступ України до Європейського Союзу. Однак лише за умови, що Київ не братиме участі у спільній оборонній політиці об'єднання.

Російські вимоги нагадують ультиматуми, які Москва висувала НАТО наприкінці 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Кремль також вимагав обмежити розширення Альянсу та повернути його військову інфраструктуру до позицій 1997 року.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков публічно заперечував, що російська сторона висувала такі умови. Поява подібних претензій на тлі переговорів може свідчити про прагнення Москви затягнути процес і уникнути обговорення реального припинення вогню.