Днем 13 сентября для определенной территории Румынии прислали предупреждение RO-Alert. Речь идет о риске падения "объектов из воздушного пространства". Позже сообщили, что самолеты перехватили дрон.

В Румынии 13 сентября перехватили российский дрон

Издание Antena 3 CNN написало, что в Румынии перехватили российский беспилотник.

Два боевых самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели в субботу, 13 сентября, в 18:05 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной (...) В 18:12 было отправлено сообщение RO-Alert для населения северной части уезда Тулча, а в 18:23 самолеты F-16 обнаружили дрон в национальном воздушном пространстве, который они сопровождали до примерно 20 километров к юго-западу от Чилия-Веке, где он исчез с радаров,

– описали ситуацию там.

В министерстве обороны Румынии заверили: БПЛА не летал над населенными районами и не представлял непосредственной угрозы для безопасности населения. Ситуацию контролируют радарными системами и самолетами, которые находятся в воздухе.

Что известно о предупреждении из-за дронов в Румынии 13 сентября?

Для северной части уезда Тулча опубликовали предупреждение RO-Alert.

Недавно Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям направила сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, сообщив гражданам о вероятности падения объектов из воздушного пространства и призвав их принять защитные меры. Ориентировочная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут,

– сообщили представители Инспекции по чрезвычайным ситуациям Тулчи.

Там "напомнили населению, что территория Румынии не является целью атак Российской Федерации".



Предупреждение RO-Alert для Румынии / Скриншот

Территориально уезд Тулча расположен недалеко от Одесской области.

Показываем уезд Тулча на карте Румынии

Что такое RO-Alert



Это предупреждение, которое присылают на мобильные телефоны румынские органы власти. Предупредительное сообщение получают люди, которые находятся в непосредственной близости от места чрезвычайной ситуации.



"Для этого оператор системы RO-ALERT получает цифровую карту, на которой он может выбрать/выделить территорию, на которую необходимо отправить предупредительное сообщение. Все антенны мобильной связи, принадлежащих операторам мобильной связи в выделенной зоне, пересылают предупреждения на все мобильные телефоны, находящихся в пределах соответствующей территории. Имя и номер телефона пользователей не нужны, поэтому они останутся неизвестными", – объясняют механизм действия на профильном сайте.

В Румынии просят граждан строго соблюдать меры безопасности, переданные властями, "внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать по единому номеру для экстренных вызовов 112 о любой ситуации, которая ставит под угрозу их безопасность, или если они нуждаются в помощи".

