В Румынии перехватили российский дрон, жителям направили предупреждение о риске падения объектов
- Жителям северной части уезда Тулча в Румынии прислали предупреждение RO-Alert о вероятности падения объектов из воздушного пространства.
- Граждан призвали принять защитные меры.
Днем 13 сентября для определенной территории Румынии прислали предупреждение RO-Alert. Речь идет о риске падения "объектов из воздушного пространства". Позже сообщили, что самолеты перехватили дрон.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
В Румынии 13 сентября перехватили российский дрон
Издание Antena 3 CNN написало, что в Румынии перехватили российский беспилотник.
Два боевых самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели в субботу, 13 сентября, в 18:05 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной (...) В 18:12 было отправлено сообщение RO-Alert для населения северной части уезда Тулча, а в 18:23 самолеты F-16 обнаружили дрон в национальном воздушном пространстве, который они сопровождали до примерно 20 километров к юго-западу от Чилия-Веке, где он исчез с радаров,
– описали ситуацию там.
В министерстве обороны Румынии заверили: БПЛА не летал над населенными районами и не представлял непосредственной угрозы для безопасности населения. Ситуацию контролируют радарными системами и самолетами, которые находятся в воздухе.
Что известно о предупреждении из-за дронов в Румынии 13 сентября?
Для северной части уезда Тулча опубликовали предупреждение RO-Alert.
Недавно Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям направила сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, сообщив гражданам о вероятности падения объектов из воздушного пространства и призвав их принять защитные меры. Ориентировочная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут,
– сообщили представители Инспекции по чрезвычайным ситуациям Тулчи.
Там "напомнили населению, что территория Румынии не является целью атак Российской Федерации".
Предупреждение RO-Alert для Румынии / Скриншот
Территориально уезд Тулча расположен недалеко от Одесской области.
Показываем уезд Тулча на карте Румынии
Что такое RO-Alert
Это предупреждение, которое присылают на мобильные телефоны румынские органы власти. Предупредительное сообщение получают люди, которые находятся в непосредственной близости от места чрезвычайной ситуации.
"Для этого оператор системы RO-ALERT получает цифровую карту, на которой он может выбрать/выделить территорию, на которую необходимо отправить предупредительное сообщение. Все антенны мобильной связи, принадлежащих операторам мобильной связи в выделенной зоне, пересылают предупреждения на все мобильные телефоны, находящихся в пределах соответствующей территории. Имя и номер телефона пользователей не нужны, поэтому они останутся неизвестными", – объясняют механизм действия на профильном сайте.
В Румынии просят граждан строго соблюдать меры безопасности, переданные властями, "внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать по единому номеру для экстренных вызовов 112 о любой ситуации, которая ставит под угрозу их безопасность, или если они нуждаются в помощи".
Россия испытывает Запад на прочность
Вечером 13 сентября СМИ публикуют видео воздушной тревоги на востоке Польши.
Также известно, что люблинский аэропорт прекратил работу. Это произошло на фоне угрозы атаки российских дронов.
Страна поднимала авиацию.