Полный провал: Швеция сорвала попытку России шпионить за авианосцем Charles de Gaulle

В Швеции вблизи французского авианосца Charles de Gaulle зафиксировали и сбили российский беспилотник. Как следствие, операция российской разведки обернулась неудачей для Путина.

Об этом говорится в материале Reuters.

Что произошло в Швеции?

Министерство обороны Швеции обнародовало подробности инцидента в порту Мальме, где была зафиксирована попытка использования российского беспилотника для наблюдения за французским авианосцем Charles de Gaulle.

По данным расследования, дрон радиоразведки запустили с борта российского разведывательного корабля "Жигулевск" (проект 503Р), который маневрировал в Балтийском море, пытаясь приблизиться на расстояние, достаточное для выполнения задачи.

Действия российского судна отслеживал шведский патрульный катер HSwMS Rapp. Шведские военные зафиксировали запуск беспилотника-шпиона и задокументировали инцидент, после чего дрон был нейтрализован.

Мы продемонстрировали высокую готовность к отражению гибридных угроз. Российская операция потерпела неудачу благодаря бдительности наших моряков,

– заявила вице-адмирал Эва Скоог Хаслум.

Она подчеркнула, что шпионское оборудование было полностью нейтрализовано.

По словам журналистов, инцидент может иметь ряд последствий для Москвы. В частности, технические характеристики российского разведывательного беспилотника, вероятно, стали доступными для анализа специалистами стран НАТО.

Кроме этого, инцидент нанес репутационные потери России, ведь в очередной раз продемонстрировал ее активность вблизи территориальных вод государств ЕС: страны Балтийского региона уже усилили меры береговой безопасности.

