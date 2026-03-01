Полный провал: Швеция сорвала попытку России шпионить за авианосцем Charles de Gaulle
- В Швеции был сбит российский беспилотник, запущенный для наблюдения за французским авианосцем Charles de Gaulle.
- Инцидент может иметь последствия для России, поскольку технические характеристики дрона могут быть проанализированы странами НАТО.
В Швеции вблизи французского авианосца Charles de Gaulle зафиксировали и сбили российский беспилотник. Как следствие, операция российской разведки обернулась неудачей для Путина.
Об этом говорится в материале Reuters.
Читайте также Путин сам признал поражение России: когда и как глава Кремля об этом сказал
Что произошло в Швеции?
Министерство обороны Швеции обнародовало подробности инцидента в порту Мальме, где была зафиксирована попытка использования российского беспилотника для наблюдения за французским авианосцем Charles de Gaulle.
По данным расследования, дрон радиоразведки запустили с борта российского разведывательного корабля "Жигулевск" (проект 503Р), который маневрировал в Балтийском море, пытаясь приблизиться на расстояние, достаточное для выполнения задачи.
Действия российского судна отслеживал шведский патрульный катер HSwMS Rapp. Шведские военные зафиксировали запуск беспилотника-шпиона и задокументировали инцидент, после чего дрон был нейтрализован.
Мы продемонстрировали высокую готовность к отражению гибридных угроз. Российская операция потерпела неудачу благодаря бдительности наших моряков,
– заявила вице-адмирал Эва Скоог Хаслум.
Она подчеркнула, что шпионское оборудование было полностью нейтрализовано.
По словам журналистов, инцидент может иметь ряд последствий для Москвы. В частности, технические характеристики российского разведывательного беспилотника, вероятно, стали доступными для анализа специалистами стран НАТО.
Кроме этого, инцидент нанес репутационные потери России, ведь в очередной раз продемонстрировал ее активность вблизи территориальных вод государств ЕС: страны Балтийского региона уже усилили меры береговой безопасности.
Инциденты с беспилотниками: последние новости
Недавно в турецкой провинции Коджаэли вблизи Стамбула 19 декабря был обнаружен беспилотник российского производства "Орлан-10", который могут использовать для воздушной разведки. Турецкое МВД начало расследование.
Неизвестный беспилотник также был замечен во Франции над новой фабрикой крупнокалиберного пороха Eurenco. Система глушения и идентификации на объекте дала сбой, так что перехватить беспилотник не удалось. Пилота дрона тоже не нашли.